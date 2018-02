El Parque Natural de la Sierra Norte impide la conexión de los embalses Beleña-Alcorlo

El gobierno de Castilla la Mancha también es partidario de conectar el embalse de Beleña con el de Alcorlo para tener una mayor garantía de agua y estaría dispuesto a evaluar la modificación de la ley del Parque Natural de la Sierra Norte si este fuera el principal obstáculo.

Recordamos que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha transmitido a la Asociación de Agricultores y Ganaderos APAG que la ley del parque natural no permite realizar esa conexión de embalses y por tanto la obra no podrá realizarse mientras no cambie esa ley.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla la Mancha, Francisco Martínez Arroyo, recuerda que esa obra ya tenía una declaración de impacto ambiental negativa del Ministerio de Agricultura, anterior a la declaración del Parque Natural de la Sierra Norte y por eso han pedido un informe al Ministerio sobre las afecciones que la obra podría tener y sobre la mejor opción para que discurra la tubería. En cualquier caso, el consejero dice que si la conducción tiene que ir por zona de parque natural se compromente a evaluar la modificación de la ley para que el agua pueda ir de Beleña a Alcorlo

El tema es complejo pero cada vez más estamentos reivindican la necesidad de esta conexión que mejoraría la garantía de abastecimiento a todo el Corredor del Henares y también a los agricultores.

MAS AGUA ALMACENADA

El objetivo es que el agua de gran calidad que normalmente se desembalsa y se deja ir río abajo en primavera desde Beleña por su baja capacidad de almacenamiento (53Hm3) se pudiera llevar al embalse de Alcorlo que es mucho más grande (180Hm3) y tiene menos aportaciones.

Tobera de Beleña soltando agua/Foto APAG

De esta forma no se perdería ese agua, no tendrían que restringirse riegos en verano y se dispondría de más agua almacenada para el abastecimiento cuando fuera necesario.