La instalación de macrogranjas, a debate en SER Guadalajara

La provincia de Guadalajara se ha convertido en los últimos años en un objetivo de los ganaderos que pretenden instalar macrogranjas, especialmente para la cría intensiva de cerdos (desde 2.000 hasta 36.000 ejemplares). Se han presentado proyectos en Riofrío de Llano, Sigüenza, Brihuega, Cincovillas, Poveda de la Sierra o Luzón, el último en saltar a la luz pública. Los 4 primeros fueron rechazados por no superar el informe de impacto ambiental o por ordenanzas que los Ayuntamientos aprobaron para impedirlo. En los dos últimos casos los proyectos están en fase de información pública. En todos los casos han generado cierta polémica.

En Hoy por Hoy Guadalajara hemos analizado hoy esta situación con representantes de la Junta de Comunidades, APAG, Ecologistas en Acción y plataformas vecinales surgidas para oponerse a estas instalaciones.

Posición neutra

La última palabra en estos proyectos la tienen los Ayuntamientos, pero en muchos casos no superar el informe de impacto ambiental, que es competencia de la Junta de Comunidades. El director provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Santos López, ha señalado que el Gobierno regional no tiene una postura ni a favor ni en contra de las macrogranjas. "En estos momentos hay una ´normativa vigente y, mientras no se cambie, tenemos que velar porque se cumpla y se aplique, tanto para los proyectos que se presentan como para los que ya están funcionando (hay granjas en municipios como Pobo de Dueñas, Setiles, Tordesilos, Alcoroches o Illana)".

Asegura López que desconoce el motivo por el que se están presentando tantos proyectos de este tipo en la provincia y recuerda que la Junta está analizando la posibilidad de cambiar la normativa para alejar la distancia mínima de las granjas a los núcleos urbanos, actualmente fijada en un kilómetro.

Desarrollo rural

Desde la Apag, se han mostrado favorables a este tipo de proyectos, para los que han pedido el mismo respeto y las mismas oportunidades que para cualquier otra iniciativa que se desarrolle en los pueblos siempre que se cumpla con la legalidad vigente. "Defendemos la vida en el medio rural y cualquier actividad del sector que se desarrolle en los pueblos y sea legal la tenemos que apoyar", ha afirmado Ángel Morales, director técnico de Apag.

En este sentido, ha recordado que las granjas pueden generar puestos de trabajo directos e indirectos en zonas dónde pueden ser muy importantes. "Quizá la granja en sí tenga pocos trabajadores, pero hay que construirla, hay que llevar los camiones, tiene que abastecerse de pienso,... y todo eso puede suponer riqueza en municipios con muy pocos habitantes".

En contra

En el plano contrario se encuentra Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que más se ha implicado en la lucha contra las macrogranjas en Guadalajara. Alberto Mayor explica que su rechazo tiene un doble motivo: "Nos oponemos por dos aspectos: por el modelo de cría intensiva que supone y por todos los problemas que genera para el medioambiente de olores, ruidos, contaminación, gases, ...".

Creen que suponen muchos perjuicios y muy pocos beneficios para el medio rural y acusan a la Junta de Comunidades de favorecer este tipo de proyectos al conceder ayudas que pueden llegar a ser de hasta 100.000 euros para los promtores de las granjas. "Muchas comunidades están endureciendo la normativa y aquí se han aprobado ayudas para todas las granjas, incluidas estas. Eso ha provocado que los promotores se fijen tanto en Guadalajara y el resto de CLM".

En la misma línea se ha expresado Mayte Pérez, portavoz de la plataforma vecinal sugirda en Riofrío de Llano para evitar que una granja se ubicara en su municipio. "Las grandes integradoras, que son las que incentivan estas granjas, tienen ya copado y contaminado casi todo el territorio y buscan nuevos lugares, por eso vienen a una provincia limpia como Guadalajara y engañar a los ganaderos, que al final también son víctimas de esta burbuja".