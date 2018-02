El hartazgo de los alcaldes

Los alcaldes de España se han hartado y le han dicho al gobierno de Rajoy que les permita invertir los fondos que tienen muertos de risa en los bancos. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha sido claro, muy claro. Le dice al ministro de Hacienda Montoro, que si no cambia la norma de inmediato promoverá la movilización de los alcaldes y ptes de diputaciones, lo que en nuestro caso serían ptes de los cabildos.

Y es que el asunto es muy evidente, los ayuntamientos no han creado el déficit de España, salvo excepciones, es por ello que no se entiende que no puedan gastar el dinero ocioso que tienen en los bancos.

El caso canario es parecido, por no decir idéntico. Los ayuntamientos y cabildos de las islas están igual, con más dinero en los bancos que deudas. Resulta que la gente pasando penurias, con servicios en pésimas condiciones y el gobierno de Rajoy no abre la mano. Este dinero mejoraría los servicios públicos, permitiría inversión y dinamizaría la economía.

Ejemplos de instituciones con superávit en Gran Canaria hay muchos, el caso de la capital grancanaria, el caso de San Bartolomé de Tirajana y el caso paradigmático del cabildo de Gran Canaria, que son algunas de las administraciones que tienen las cuentas llenas y no pueden gastar con todas las necesidades que tienen.

Ya está bien de esta espera y toca abrir la mano. No significa que se tenga que despilfarrar, pero lo que no se sostiene es que sigan las dificultades de las instituciones cuando existen recursos.

Es el momento de dejarse de letras de himnos, de populismos baratos, y es momento de que el gobierno conservador se ponga al lado de la gente y de las corporaciones locales que son las que realmente conocen los problemas de los ciudadanos de primera mano.