8 de cada 10 atendidos por Cruz Roja son trabajadores pobres

8 de cada 10 personas que atiende Cruz Roja en Canarias son trabajadores a los que su sueldo no les llega para vivir. Les dan ayudas para comida, luz o agua, gasto que no pueden afrontar con salarios aunque estén ocupados y que refleja como la recuperación económica no alcanza a todos. el dato lo aportaba esta mañana en la SER el presidente regional de la organización humanitaria Gerardo Mesa Noda como adelanto de su informe de 2017, coincidiendo con el Día Mundial de la Justicia Social. La situación es peor para las mujeres, como las que trabajan en hoteles llenos que dan beneficios, pero no a sus empleados.

Mesa Noda espera que la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales haga que se cumplan las cláusulas sociales en los convenios que mejoren los sueldos, y no se aplique en las administraciones públicas sino también en las empresas privadas.