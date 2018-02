La Liga y la RFEF autorizan a la UD Las Palmas a fichar por la marcha de Viera

El club isleño, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha confirmado que ambos organismos le permitirán incorporar a un nuevo futbolista "siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos por la FIFA y por la RFEF sobre los jugadores en paro".

El presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, comentó en la SER que había una esperanza para fichar, y que estaban esperando la respuesta definitiva, y que eran optimistas sobre ella, aspecto que quedó confirmado definitivamente

Sobre el asunto de la venta de Viera apuntó que "no hemos tenido otro remedio que acceder a la venta. Ahora estamos pendientes de que la Liga y Federación se pongan de acuerdo para saber si hacemos un fichaje. Ayer volvimos a intentar argumentando otro punto de vista. La Liga está buscando una solución. Y si es así tendremos la posibilidad de traer algún futbolista".

En relación a la venta de Viera, Ramírez indicó que "Paco Jémez no quería que lo vendiéramos. Le he demostrado de que se ha dado lo que tenía que dar y no hemos tenido argumentos para no venderlo"

"Expresamente la UD Las Palmas le ha preguntado a LaLiga si podemos hacer un fichaje, y en las circunstancias actuales, tras la salida de Jonathan Viera después del cierre de mercado, nos ha dicho que no, pero a lo mejor LaLiga puede cometer un error, y habría que verificarlo con la Real Federación Española de Fútbol".