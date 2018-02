Al Di Meola, cómo hemos cambiado

Repasamos la carrera de un artista quizá no muy conocido para el gran público pero una referencia obligada para cualquier amante de la guitarra. Al Di Meola publica ‘Opus’ el 23 de febrero y aunque su avance se llama ‘Broken Heart’, dice el propio músico que es la primera vez que escribe un álbum siendo plenamente feliz. Y sí, se nota en melodías más positivas y en un estilo íntimo que revela el momento que está viviendo. Di Meola es conocido en España por la maravillosa colaboración que hizo en su día con Paco de Lucía, pero antes de llegar a eso vamos a los inicios.

A mediados de los 70 un joven Al Di Meola se enrola en una banda de jazz rock fusión, Return to Forever, con la que publica varios álbumes de éxito y en los que es protagonista de temas como ‘Majestic dance’. Allí coincidió con otro grande, Chick Corea, que seguirá cruzándose en su camino. Pero su carrera en solitario comienza en 1976 con ‘Land of the midnight sun’, donde ya deja claro que es capaz de tocar más notas por segundo que la mayoría de los mortales.

El jazz fusión seguía siendo el escenario en el que se movía Al, pero cada vez estaba más interesado en las músicas mediterráneas y, en ese campo, el flamenco era su predilección. Su segundo disco, ‘Elegant Gypsy’, lo demostraba. Aquí incluyó su ‘Mediterranean Sundance’ junto al dios de las seis cuerdas, Paco de Lucía.

Por cierto, este tema abría después, en 1981, el primer e imprescindible disco del trío formado por Di Meola, Lucía y John McLaughlin, una de las mayores expresiones de la fusión del flamenco y el jazz y todo un disco superventas. Su trilogía más exitosa y mediterránea se cierra con el disco ‘Casino’, del 78, y el tema ‘Egyptian Danza’.

Nuestro protagonista seguía siendo insultantemente joven para ser nombrado el mejor guitarrista de jazz del momento. Ese impulso y arrogancia de juventud hizo que Paco de Lucía colaborase muchos más años con él dándole su bendición. Damos ahora un salto al año 1983 para encontrar un giro electrónico en su música con ‘Scenario’, un disco en el que escuchábamos temas como ‘African Night’.

El guitarrista se movía por diferentes estilos y siempre combinando músicas de todo el mundo para estudiarlas y asimilarlas a sus composiciones. Aquello se sintetizó en un disco de 1991 en el que viajaba con sus seis cuerdas por todo el globo terráqueo, que se llamó ‘World Sinfonía’ y que se abría con este ‘Perpetual emotion’.

Por cierto, poco después, en 1996, llegó el ‘Guitar Trio’, disco con el que la formación Lucía-Di Meola-McLaughlin volvía a las andadas después de trece años sin tocar juntos. Nuestro protagonista aportaba temas como el tranquilo y sosegador ‘Azzura’.

Volvamos al ‘World Sinfonía’, que tuvo varias versiones. La de 2000 se llamó ‘The grande passion’, y hemos elegido el tema ‘Libertango’ porque ejemplifica otra de las obsesiones de Di Meola: el compositor de tangos argentino Ástor Piazzolla, autor de varias obras versionadas por nuestro guitarrista.

Y ya que estamos con la música que ha marcado a este genio de la guitarra, vayamos a los orígenes, al grupo que ha influido directamente en la vida de millones de personas: The Beatles. En 2013 les dedicó todo un disco, ‘All your life’, donde no podemos dejar de oír la versión de ‘Eleanor Rigby’.

Pero el tiempo se acaba ya y aunque nos hemos dejado fuera una buena parte de los más de veinte discos de Di Meola y sus decenas de colaboraciones, hemos intentado acercarnos a este auténtico maestro a través de sus temas. Nos vamos con 'Elysium', una obra de 2015 donde ya iniciaba su actual fase más acústica, sosegada y feliz en su jazz fusión que ha marcado toda una época a lo largo de los últimos 40 años.