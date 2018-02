Adriana: "“Todavía no soy consciente de lo que he conseguido"

La delantera del Málaga Femenino Adriana Martín, ha hecho historia anotando el gol más rápido del fútbol español ante el San Agustín de Plasencia: “Es un orgullo tremendo y me siento muy feliz porque se está paseando el nombre del Málaga Femenino por todas partes”

Cinco segundos le hicieron falta a la malaguista para anotar el 0-1 en el partido que midió el conjunto blanquiazul ante el CP San Miguel, en Plasencia.

“Todavía no soy consciente de lo que he conseguido, tanto yo como el equipo".

Asimilando la noticia

“No soy todavía consciente de lo que he conseguido, de lo que ayer hizo el equipo. Es cierto que soy yo la que meto el gol, pero es trabajo de todo el equipo y es una alegría tremenda. Estoy asimilando los mensajes que me llegan día a día, pero muy feliz porque se habla de fútbol femenino, que es lo que hace falta”.

Así surgió la jugada

“Es cierto que no era la jugada principal. Íbamos a hacer otro saque de inicio que es el que habíamos estado trabajando durante toda la semana, el que habíamos visto en el PowerPoint previo que Antonio siempre nos pone para los partidos. Pero, en ese momento, Sheila –que es la otra delantera y que ya llevamos años jugando juntas y casi con mirarnos nos entendemos- me avisó de que la portera estaba adelantada, yo también la vi y le dije que no tocara al balón. Hizo un gesto cómo de sacar y yo en seguida golpeé y bueno… Soy una jugadora que confío en el disparo que tengo y solo deseaba que fuera directamente porque si no sabía que iba a tener algún comentario de alguna compañera”.

Su nombre, en lo más alto

“Son jugadores de Primera División y en los que tú siempre te has mirado, de un gran nivel y calidad y siempre te quieres parecer a ellos, pero nunca llegas a pensar en que tú puedes superarlos o que tu nombre va a estar por delante de ellos en un récord como este. Para mí es un orgullo tremendo y me siento muy feliz porque se está paseando el nombre del Málaga Femenino por todas partes y eso me hace feliz porque todas mis compañeras se lo merecen”.

Feliz por el reconocimiento

“Tengo muchos mensajes y yo soy una jugadora que siempre le gusta contestar a todo el mundo porque una persona que gasta un segundo en escribirte se merece que se le conteste, pero es cierto que no doy abasto. Especialmente hoy que estoy de arriba para abajo. Pero estoy muy feliz y nos viene bien un poco de reconocimiento porque llevamos muchos años de lucha por este deporte”.

Repetir el disparo

“Es cierto que esa misma portera solía jugar adelantada en el partido de ida, pero siempre que yo cogía el balón se iba para atrás. ¿Si volvería a intentarlo? Bueno, sí. Soy una jugadora que confío en mi golpeo y si viera otra vez a otra portera adelantada sería capaz de volver a golpear sin pensármelo”.