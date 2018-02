El Hospital ha dejado de prestar el servicio de fecundación por falta de ginecólogos

En el Hospital Santa Bárbara debería haber 9 ginecólogos, pero sólo hay 6, es decir, está vacante el 30% de las plazas. La repercusión no se ha hecho esperar. El jefe de ginecología, José Vicente Peñuelas, ha explicado que el servicio de reproducción asistida ha dejado de prestarse porque “no hay ginecólogos suficientes para un servicio que no es indispensable”.

Lamenta el perjuicio que se ocasiona a la población que ahora tiene que desplazarse a Valladolid y a los propios profesionales porque “nos costó mucho abrir este servicio, mucho papeleo, y ahora cerrar es duro”.

En 2017 se realizaron 45 inseminaciones. Desde que se suprimió, se han mantenido los tratamientos que no habían concluido sus ciclos, y los nuevos casos se está derivando a Valladolid. El servicio que se prestaba era de inseminación artificial con semen del cónyuge porque no hay banco de semen en el Hospital Santa Bárbara.