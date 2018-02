El PSOE pide una actuación urgente en parques infantiles y zonas verdes

El Grupo Socialista llevará al Pleno del jueves una moción para pedir un plan integral y urgente de restauración y recuperación de los parques infantiles y zonas verdes de la ciudad.

Asi lo ha anunciado el portavoz, José Gutiérrez, que ha lamentado la mala imagen que se ofrece, a pesar de ser una ciudad con numerosos espacios verdes, en la práctica totalidad de los barrios, “y que deberían bastar para ofrecer una imagen amable de la ciudad, si realmente existiera preocupación por su mantenimiento y conservación".

Para Gutiérrez, todos estos espacios, además de La Alameda, por ubicación y extensión, y el Prado, por tradición y belleza paisajística, existen otros espacios naturales, en el entorno del río, en una y otra orilla, en los barrios urbanos y periféricos, “que están pidiendo a gritos una actuación urgente, tanto en la parte de vegetación como en los elementos ornamentales (fuentes, estanques etc), sin que nadie ponga remedio a la lamentable situación en que se encuentran”.

Desde el Grupo Socialista, y según el portavoz, se han visitado todos y cada uno de los parques de Talavera, “con un resultado desalentador, con árboles enfermos, césped descuidado, en los sitios en los que queda algo, caminos llenos de baches y socavones que no facilitan en nada el paseo, bancos y papeleras sucios y sin pintar, por no hablar de fuentes que no funcionan, oxidadas o estanques, como el de los Patos, vacíos desde hace meses”.

En cuanto a los espacios de juego infantiles, el portavoz ha señalado que “son un auténtico catálogo de columpios rotos, pavimento levantado, juegos oxidados y con los muelles fuera y, en definitiva, poco o nada adecuados para la diversión, además de suponer un peligro para quienes lo utilicen”.

Gutiérrez ha señalado que en los Presupuestos Municipales hay consignación para ocuparse de estos espacios, “y mantenerlos en condiciones dignas”. Para el portavoz, se tendría que escuchar a los vecinos y decidir las acciones en el Consejo de Medio Ambiente. En la moción se solicita que este Plan se lleve a efecto de inmediato, aprovechando lo que queda de invierno y la primavera, y el hecho de que vamos a contar con los trabajadores del Plan de Empleo.