García-Page también pide una financiación autonómica que priorice la prestación de servicios públicos

"Que tanto la dependencia como el gasto sanitario se desgajen de la negociación y lleguemos a un acuerdo sobre servicios públicos", es la premisa que Castilla-La Mancha (y otras regiones que también se han pronunciado al respecto) expone en el tablero de la financiación autonómica.

La nuestra se suma así a otras regiones como Aragón, Castilla y León, Asturias y Galicia que este lunes escenificaban en León un frente común para exigir que se tenga en cuenta el sobrecoste que asumen estas autonomías al prestar servicios. Un sobrecoste relacionado con la despoblación, el envejecimiento o la dispersión.

El presidente regional, Emiliano García-Page, se suma un día después a ese frente asegurando que España no podrá llegar a un pacto sobre financiación autonómica si no se llega a "un acuerdo en la prestación básica de los servicios públicos".Así lo ha dicho durante la firma de distintos convenios con entidades sociales castellanomanchegas, como ASPRONA, CERMI o APACE, asegurando además que de esos acuerdos dependerá que convenios como los firmados este martes "sean una realidad o no".

Convenios "blindados"

166 entidades empezarán a recibir la semana que viene los primeros pagos correspondientes a la convocatoria de ayudas a la discapacidad de la Junta. En total van a distribuirse 48´6 millones de euros para organizaciones.

"Castilla-La Mancha apuesta por la igualdad", decía la consejera de Bienestar, Aurelia Sánchez, y este año además "con un aumento de 7 millones de euros en estas subvenciones".

El pago empezará a ser efectivo la semana que viene, y se ingresará de manera mensual, que era una de las reivindicaciones de las organizaciones que recibirán esta subvención.