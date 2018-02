Artur Mas ja és al Suprem

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha arribat a les 08.45 hores al Tribunal Suprem, on està citat per declarar com a investigat davant del jutge Pablo Llarena, l'encarregat del sumari obert pel procés cap a la Declaració d'Independència a Catalunya (DUI).

Mas ha expressat la seva intenció de fer declaracions al final de la seva compareixença a les desenes de periodistes congregats a l'entrada del tribunal, prop del qual hi havia unes desenes de simpatitzants sobiranistes i uns deu membres de la Falange amb pancartes contra els separatistes.

L'expresident ha arribat acompanyat del seu advocat i ha entrat amb ell al tribunal, mentre que fora s'han quedat d'altres dels seus acompanyants, com la seva dona i Marta Pascal (PDeCAT), qui va comparèixer ahir davant el Suprem també com a imputada en el mateix cas.

D'altres dirigents polítics que han acompanyat Mas han estat Jordi Xuclà, Miriam Noguera o David Bonvehí, tots dos del PDeCAT, i dirigents d'ERC com Teresa Jordà i Bernat Picornell i el vicepresident de l'Associació de Municipis per a la Independència, Jorgi Gaseni.

Llarena va ampliar la investigació pel procés independentista a diversos dirigents polítics, entre ells Mas, perquè considera que els fets que s'investiguen s'han pogut desenvolupar sota la direcció i coordinació d'un comitè entre els quals es trobarien els presidents i portaveus dels grups parlamentaris independentistes de l'anterior Parlament de Catalunya.

També apuntava els presidents i secretaris generals dels partits polítics independentistes i la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, també citada avui com a imputada.

En el document EnfoCat, en el qual es determinava el full de ruta a seguir després de la declaració unilateral d'independència (DUI), es parlava d'aquest comitè estratègic del procés.