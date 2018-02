25.000 bitllets d'AVE a 25 euros

Renfe llançarà el pròxim 25 de febrer una oferta comercial amb 25.000 bitllets a 25 euros per viatjar a tota la xarxa d'alta velocitat espanyola, com a acte de celebració del desè aniversari de l'arribada de l'AVE a Barcelona, ha anunciat avui el ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

El titular de Foment ha destacat que més de 85 milions de viatgers han usat el corredor d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona des de la seva posada en marxa, fa exactament deu anys, el 20 de febrer del 2008. De la Serna ha assenyalat que l'AVE ha aconseguit "més o menys dos terços" de la quota de mercat en la connexió entre les dues ciutats i ha celebrat com van les coses "en aquesta línia i en moltes altres", ha afegit.

En aquest punt, ha matisat que, atès que la utilització de l'AVE és "esglaonada", en l'últim any i, gràcies a les mesures adoptades per companyies aèries com Iberia, que ha renovat la seva oferta del pont aeri entre les dues capitals i l'opera ara juntament amb Vueling, l'avió ha crescut "potser en major proporció que el tren".

Segons el ministre, l'AVE "és un cas d'èxit", però, ha recordat, que, a partir del 2020, hi haurà un escenari "completament nou" de la mà de la liberalització del transport ferroviari de viatgers en la Unió Europea (UE).

"Necessàriament hem d'introduir productes frescos que ens permetin competir en millors condicions", ha dit, per la qual cosa Renfe ha llançat la seva nova marca d'alta velocitat batejada EVA, que ha anunciat recentment i amb la qual començarà a operar a partir de 2019. Segons el parer del ministre, en el sector ferroviari ocorrerà "alguna cosa molt similar" a la irrupció de les companyies de baix cost en el sector aeri.

Ha assegurat que vindran a Espanya operadors privats i també alguns amb caràcter públic i ha afegit que igualment Espanya intentarà anar a d'altres països a competir.

A més, ha afirmat que amb l'EVA es posa en marxa un producte que intueix "que s'oferirà" al mercat.

En aquest sentit, ha afegit que, si un operador privat entrés a Espanya, "intentaria competir amb l'AVE, utilitzant aquestes eines".

Al llarg d'aquest any, es duran a terme algunes actuacions, entre elles l'adequació de l'estació de Barcelona el Prat (Baix Llobregat) -que és on operarà l'EVA- per al seu ús intermodal, a fi de veure si funciona aquest nou producte i, si és així, estendre'l a la xarxa perquè abans de la liberalització, es pugui "estar ja oferint aquest tipus de serveis i ocupant solcs i espai".