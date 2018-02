Detenido por un presunto delito de lesiones

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría arandina han detenido a un vecino de la villa de 28 años por un presunto delito de lesiones y su implicación en unos hechos se produjeron el pasado 16 de febrero en el interior de un establecimiento de ocio, donde al parecer comenzó una discusión, durante la cual una persona recibió el impacto de un vaso de cristal en la cabeza. Tras los primeros golpes que recibió de sus agresores en el interior del local, el denunciante fue sacado por la fuerza a la calle donde siguieron golpeándole con puñetazos y patadas por todo el cuerpo, según relata la propia policía, teniendo que ser trasladado al hospital Santos Reyes para ser atendido de sus lesiones. Los agresores al percatarse de la presencia policial huyeron del lugar. Según lo manifestado por la víctima, que afirmó conocer de vista a sus presuntos atacantes, la agresión comenzó sin ningún motivo en particular. La Policía Nacional ha localizado y detenido a uno de los presuntos autores de las lesiones, continuando con las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

El detenido deberá dar cuenta de sus hechos ante la autoridad judicial.