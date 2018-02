Endesa se plantea tramitar este año el cierre de Compostilla

Endesa no solo da por cerradas las centrales de carbón de Compostilla y Teruel en 2020, sino que está considerando adelantar la tramitación de la clausura a este mismo año. Es el mensaje tajante del director general de Generación de la eléctrica, Manuel Morán, en una presentación sobre los planes de la compañía retransmitida para los trabajadores a través de la intranet de Endesa, pero al que ha podido acceder Radio Bierzo. El directivo no da vida a las centrales de carbón más allá de julio de 2020, ya que ‘con las inversiones necesarias para cumplir con la directiva de emisiones, claramente están fuera de mercado’, aunque también advierte de que la tramitación de esa clausura podría anticiparse a 2018, si no cambia la coyuntura política y económica actual

La fecha de julio de 2020 ya estaba fijada, pero la intención de adelantar los trámites introduce un nuevo elemento de presión en el nuevo panorama marcado por el intento del ministro Álvaro Nadal de sacar adelante el decreto para dificultar el cierre de centrales térmicas de carbón.