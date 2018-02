El aeropuerto analiza pedir responsabilidades por la antigua gestión

La actual dirección general de Aerocas ha remitido un escrito a la Abogacía de la Generalitat para que analice si cabe exigir responsabilidades a los anteriores gestores del aeropuerto de Castellón por el grave desequilibrio económico de la sociedad.



El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado este miércoles que el pasado "no estuvo solo caracterizado por una gestión corrupta" en la Comunitat Valenciana, "sino también por una mala gestión, como ocurrió en el caso de Aerocas".



"No se podía tener una empresa con ese nivel porque llevaba inexorablemente a la disolución", ha agregado en la sede del Consell en Castellón tras la junta general de socios de Aeropuerto de Castellón SL (Aerocas).



En esa reunión se ha aprobado una operación contable que permite eliminar una parte sustancial de la deuda de la sociedad generada por los anteriores gestores y sanear su situación económica.



Este acuerdo, ha dicho, "supone un hito en la estrategia diseñada por el actual Consell para corregir la compleja herencia que recibió y garantizar la viabilidad del aeropuerto de Castellón".



El conseller ha manifestado que, con el acuerdo adoptado, se concluye "la regularización de las cuentas de Aerocas".



Según Soler, "ahora saneamos las cuentas de la sociedad e iniciamos una nueva etapa para que el aeropuerto de Castellón pueda desplegar todas sus potencialidades al servicio del territorio, la economía y la sociedad".



La junta general de socios ha acordado una ampliación del capital social por importe de 149.189.810,40 euros, suscrita íntegramente por la Generalitat.



La ampliación se realiza a través de una compensación de las deudas de Aerocas frente a la Generalitat, que se arrastran de anteriores legislaturas.



Esta capitalización de la deuda por compensación de créditos no supone desembolsos en efectivo para la Generalitat ni afecta al endeudamiento de la Administración autonómica.



Para aprobar esta operación, Aerocas ha cumplido los dos condicionantes que constan en el acuerdo del Consell del pasado 20 de octubre de 2017, por el que se facultó al conseller de Hacienda para adoptar el acuerdo de ampliación de capital.



Por una parte, se ha ofrecido al socio minoritario, la Diputación de Castellón, suscribir una parte de la ampliación proporcional a su participación en el capital social de Aerocas, un ofrecimiento que según el conseller ha declinado la entidad provincial.



"Si poca era la presencia de la Diputación en el accionariado, ahora es más pequeña", ha lamentado Soler.



Por otra parte, la dirección general de Aerocas remitió un escrito a la Abogacía de la Generalitat con el objetivo de que analice si cabe exigir responsabilidades a los anteriores gestores por el grave desequilibrio económico de la sociedad.



"Esto había llegado a una situación límite" pero "afortunadamente hemos podido reaccionar", según el titular de Hacienda.



En segundo lugar, Aerocas ha acordado una reducción del capital por importe de 160.430.557 euros para restablecer el equilibrio de la entidad.



Tras la ampliación y posterior reducción, el capital social de Aerocas queda fijado 25.136.653,20 euros, dividido en 62.841.633 participaciones sociales.



Los acuerdos de la junta de socios se enmarcan en la estrategia para sanear la situación económica de Aerocas y garantizar el desarrollo de su actividad.



Previamente se normalizaron las cuentas de la sociedad, incorporando los criterios de los auditores que no se consideraron en la anterior legislatura, y Aerocas aprobó así las cuentas de 2016, que según la Generalitat obtienen la opinión favorable de los auditores por primera vez desde 2013.

Seguir leyendo