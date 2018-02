De nuevo la fachada marítima de A Coruña

El futuro de la fachada marítima vuelve a ser noticia. Por los presupuestos de la autoridad portuaria, que incluyen previsión de ingresos por la venta de muelles. Muelles considerados públicos por acuerdo del Presidente de Puertos del Estado y el Presidente de la Xunta en una reunión en A Coruña sin presencia municipal. Cuatro meses después, ese acuerdo verbal sigue sin concretarse y sin ser ratificado por el Consejo del Puerto, un trámite imprescindible para darle forma. No hacerlo hace que el observador piense que estamos más ante un acto propagandístico que ante un acuerdo real. A día de hoy sigue vigente el convenio de 2004 para los terrenos de la fachada marítima que preveía pelotazo urbanístico para pagar el puerto exterior y en el aire lo que vaya a pasar con el muelle de San Diego, que no entró en el acuerdo verbal entre Puertos del Estado y Xunta. Urge que se ponga orden a todo este entramado porque, si no, da la impresión de que no se quiere hacer. Y que el Ayuntamiento dé un paso adelante también y empiece a liderar dejando a lado los detalles e intentando llegar al consenso a pesar de los desplantes. Este asunto requiere altura de miras. En caso contrario triunfa el cortoplacismo y las estrategias pequeñas que sólo favorecerían a quienes no quieren que se haga nada. Y nadie quiere eso.

Ya lo hemos comentado en otras ocasiones y hemos mostrado este vídeo. El pasado nos enseña.