La asesoría jurídica municipal revisará la compra de los pisos para alquiler social

La asesoría jurídica municipal revisará la compra de seis pisos por parte del Concello destinados a alquiler social. Hoy se han celebrado comisiones municipales de Urbanismo y Transparencia, a petición de PSOE y PP respectivamente, para que el gobierno local diera explicaciones sobre dos de ellos. Dos inmuebles que no cumplen con la superficie exigida en el pliego de condiciones. El gobierno de La Marea ha admitido que, según las escrituras de ambos, no cumplen con los 50 metros cuadrados mínimos necesarios de superficie para entrar en el concurso público, pero señala que, según la Lei de Vivenda de Galicia, hay que sumar un 50% de la terraza con la que cuenta uno de ellos. La Marea ha decidido, no obstante, que la adjudicación de compra sea revisada.

El PP no descarta judicializar el asunto y pide que se anule el concurso en su totalidad.

La portavoz conservadora Rosa Gallego reclama que se revise cuanto antes y se anule la compra.

El PSOE pide la revisión de los expedientes y que en función del resultado La marea tomé las medidas necesarias.

El BNG aplaude la decisión y pide que se blinde la compra de los otro cuatro pisos que fueron adquiridos.

Los dos inmuebles son un cuarto sin ascensor de la calle Joaquín Martín Martínez, por el que María Pita pagó 54.575 euros, y un tercero con ascensor en la calle Santander, que costó 91.290 euros.