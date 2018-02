Feijoo: "Mi gobierno no cobra un patacón más de lo que cobraba"

La situación de los funcionarios de la justicia ha sido uno de los asuntos abordados en la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento. El portavoz de En Marea, Luis Villares, respalda a los funcionarios en su undécimo día de huelga.

Villares considera indigno que Feijoo y su gobierno se suban el sueldo un 7 por ciento, mientras se recortan derechos a los empleados públicos.

El presidente de la Xunta defiende la oferta económica que situaría a los funcionarios de la justicia gallegos por encima de la media. Alberto Núñez Feijoo rechaza además las críticas de En Marea a los sueldos de su gobierno. Dice Feijoo que cobran menos que los diputados de la formación rupturista.

El presidente de la Xunta cobra menos que esa diputada que vino aquí a falsear y calumniar - se refiere a Eva Solla -, si este gobierno cobra menos que el portavoz de su grupo, pero ¿de qué están hablando?, hay que tener dignidad, y no engañar a la gente, el gobierno no cobra ni un patacón más de lo que cobraba, y el gobierno no está dispuesto a aceptar ni calumnias ni injurias de nadie.