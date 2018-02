Atropello mortal en Jesús

Un hombre de 75 años ha fallecido sobre las once de la mañana en la localidad de Jesús tras ser arrollado por un camión. Según han informado desde el centro de emergencias del 061, el atropello mortal se ha producido a la altura de Can Pascual cuando la víctima cruzaba la calle. Al lugar del suceso se han trasladado efectivos sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar su vida.

Es la segunda persona que fallece en las carreteras de Ibiza en 24 horas. Un motorista de 73 años perdía la vida ayer tras chocar contra un camión en la carretera de Sant Josep.