The Dawn Brothers y Outkast para poner ritmo a esta semana

Le ponemos una nota musical a la semana, como cada miércoles, con las sugrencias que nos acercan los músicos Iván Domenech y David Serra, que esta semana han elegido temas de The Dawn Brothers y Outkast, respectivamente.

La propuesta de Domenech es el tema 'Get down the road', del año 2017. Música de una banda formada por cuatro jóvenes de Rotterdam que comparten un ancestro común: el sonido de la música de rock & roll inspirada por los grandes clásicos como The Band, CCR, The Rolling Stones y Otis Redding.

Por su parte Serra nos ha traído la canción 'Hey ya', de la banda estadounidense Outkast, conocidos básicamente por su hip-hop fusionado con otros estilos. Acumulan en su haber 6 álbumes, más de 72 millones de discos vendidos y tres premios Grammy, entre otros.