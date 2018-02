March: "No se puede utilizar vilmente la lengua"

El conseller de Educación, Martí March, se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha tumbado el artículo de la ‘Ley Wert’ por el que el Gobierno asume el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen , cuando no exista una oferta de castellano en la pública..Un gasto que después Madrid descuenta directamente del dinero que entrega a la Comunidad autónoma.

Martí March dice que es conocido que "nunca ha gustado al gobierno de Baleares la LOMCE" y entiende que no se puede utilizar “vilmente” la lengua. Explica que "me gustaría que en el tema de la lengua hubiera tranquilidad", y que las lenguas "son instrumentos de comunicación, no de confrontación". De paso ha mirado atrás e insiste en que "la pasada legislatura fue un ejemplo de lo que no se debe hacer en política educativa ni lingüística".

El conseller de Educación incide en que los proyectos lingüísticos deben "salir del consenso y no del enfrentamiento".