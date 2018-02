La ONCE toca en Linares

El sorteo de lotería de la ONCE ha vuelto este pasado martes, 20 de febrero, a dejar en la provincia un importante premio. Concretamente ha sido en Linares donde este popular juego ha repartido 1.250.000 euros entre diez vecinos. La mayoría, unos 900.000 euros, han ido para uno de ellos acertante de La Paga, un premio especial que ofrece ONCE de lunes a jueves y que por el que va a recibir 3.000 euros al mes durante 25 años. El resto, los otros poseedores del 45.486, el número premiado, se van a llevar 35.000 euros cada uno.

El vendedor de estos cupones ha sido el linarense José López Rodríguez, trabajador de la ONCE desde el año pasado y que tiene su punto de venta en el pasaje del Comercio, en pleno centro de la ciudad. Él mismo ha explicado que quería dar un premio por la gente de Linares. "Aquí no hay trabajo, no hay dinero y está la cosa muy mal. Siempre es un alegría, Linares lo necesitaba porque estaban los pobres que no veas", ha señalado emocionado.

También en Sevilla

El sorteo de la ONCE de este pasado martes también ha dejado un importante pellizco en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, con otros 350.000 euros repartidos en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Sumando las dos cantidades en total el sorteo de este 20 de febrero ha repartido en Andalucía 1.775.000 euros.