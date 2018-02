Jornadas "Superación del Machismo en el Mundo Rural"

La Asociación de Mujeres ‘Elaia’ presenta la primera Jornada del proyecto “Superación del Machismo en el Mundo Rural”.

Se trata de un programa del Instituto Andaluz de la Mujer que se desarrolla en hasta 14 Asociaciones de la provincia, y un pueblo de Córdoba.

La primera de ellas, impartida por Encarnación Fernández Sánchez, abordaba la violencia de género, describiendo, según adelantaba ante nuestros micrófonos “…no se trata de un drama personal, es un problema social que es global, que afecta a millones de mujeres en todo el mundo…explicaré las distintas manifestaciones y formas que tiene la violencia de género, que no es únicamente el que se produce en el entorno de la pareja, se ejerce tanto en el ámbito privado como en el ámbito público… violencia física, psicológica, económica, espiritual… no es cuestión de unas pocas parejas, algunas mujeres que han tenido la mala suerte de encontrarse con un hombre maltratador, que no es cuestión de unas pocas ‘manzanas podridas’, es una problemática que ésta en la sociedad, en cómo se ha organizado la sociedad, de manera desigualitaria por género… únicamente, concibiéndola como un problema social podremos idear medidas para erradicarla…”.