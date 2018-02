190.000 euros de multa a Metro por no garantizar la salud de sus trabajadores expuestos al amianto

Metro no ha cumplido con sus obligaciones. Según la Inspección de Trabajo, la compañía no ha garantizado, como le exige un Real Decreto de 2006 (RD 396/2006), la seguridad y salud de sus trabajadores que podían estar expuestos al amianto. Desde el Ministerio de Empleo lo consideran "un incumplimiento muy grave" y multan a Metro con 190.000 euros.

El Consejero Delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha confirmado que van a presentar alegaciones a esa acta de infracción porque, en 2003, consideraron que no les correspondía adoptar las medidas que les exige ahora la Inspección de Trabajo y porque, además, "encapsularon aquellos elementos que contenían amianto". No descartan que el caso acabe siendo derivado a la Fiscalía.

Metro insiste, además, en que no hay riesgo para los viajeros. "La seguridad por la presencia de amianto en la red de Metro ante los viajeros está garantizada, no hay ningún peligro y estamos trabajando para minimar el posible riesgo, que a nuestro juicio no se produce, de cara a los trabajadores".

A finales de 2017 supieron que uno de sus trabajadores sufría una enfermedad, un cáncer reconocido como enfermedad profesional por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, provocado por el contacto con este material. Desde entonces, Metro asegura que reforzó las medidas para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores: están dando charlas de formación, elaborando protocolos, señalizando instalaciones en las que puede haber amianto y haciendo revisiones médicas. Metro ha confirmado que calcula que son 413 trabajadores los que han podido estar en contacto con amianto. De esos, 342 ya han sido revisados y el resultado ha sido negativo. Aunque hay otro caso, de otro trabajador con cáncer, que Metro da por hecho que también va a ser confirmado como enfermedad profesional.

¿Dónde hay amianto?

El amianto es un material altamente cancerígeno prohibido en España desde el 2002, pero es habitual que se encuentre en instalaciones construidas antes de esa fecha, sobre todo en los años 70. Es el caso de una serie de repuestos utilizados en algunos trenes de las líneas de Metro de Madrid (los modelos 2.000 y 5.000). Esos elementos están en la parte inferior de los vagones y, por lo tanto, no es un peligro para los viajeros. Carabante ha confirmado que de los 20.000 tipos de repuestos que se utilizan en los trenes, 20 tienen amianto y "ya han sido retirados para que no se vuelvan a emplear". En cualquier caso, este material puede estar presente en cualquier construcción anterior a 2002.

A diferencia de Madrid, que no tiene intención de retirar los trenes en los que hay amianto, porque, argumentan, "no supone un riesgo ni para viajeros ni para trabajadores", Argentina sí ha retirado tres trenes que compró a Metro de Madrid en 2011. Según el diario Crónica, Buenos Aires ha retirado 18 vagones de su subterráneo por la presencia de amianto.

La simple presencia de amianto en las construcciones no es peligrosa, el riesgo surge cuando se rompe o se manipula y se desprende polvo. Por eso, los trabajadores que han podido estar en contacto con este material y que lo han manipulado sí pueden estar en peligro.

Aunque Metro asegura que informó y formó a sus trabajadores en su momento, desde los sindicatos, denuncian que no supieron que los trenes tenían amianto hasta el año pasado, cuando conocieron ese caso de cáncer. "Yo lo sé desde hace un año", explica Alfonso Blanco, delegado de Comisiones Obreras, "es más, hasta hace un año, he estado manipulando trenes que ahora me dicen que tienen amianto. Todos sabíamos o pensábamos que no tenían amianto y ahora sí hay".

Podemos pide la dimisión del consejero delegado

Podemos ha pedido, en una moción, que la Comunidad de Madrid cese al consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante. "Metro de Madrid tiene conocimiento desde hace años de la presencia de amianto tanto en determinadas infraestructuras, como en elementos del material móvil circulante y, sin embargo, no parece que haya habido una actuación preventiva".

La formación morada exige, también, otra serie de medidas como la elaboración de un mapa de lugares con amianto, un plan para el desamiantado y una relación de puestos de trabajo en los que se debe realizar una formación específica.