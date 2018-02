La #Tuithistoria de Javier Ruiz

Tuithistoria / Vagabundo

Anda taciturno. Desnortado. Apolillado. Nada de lo suyo suena a simple. Su ropa está llena de pliegues, como su vida. Se ha duchado esta mañana. Le han dado ropa limpia. Le han dado un tazón de dignidad. Un bollo que sabía a humanidad. Me lo cruzo a diario al llegar al trabajo porque mi empresa y su hospicio están cerca. No nos saludamos pero nos reconocemos.

Me parte el alma no saber qué puedo hacer por él. O peor: saber que puedo hacer muy poco. O nada. Sus pliegues, su vida, su desnorte yo no los conozco. Quizás fue conde o quizás malhechor. Quizás las dos cosas o nada. Sólo se que transmite una gran desesperanza.

Pasan unos chavalines a nuestro lado. Le miran con tristeza y aunque iban gastando bromas, callan durante unos segundos al pasar a su lado. A veces hay una gran sabiduría en los críos, a pesar de su inocente y descerebrada adolescencia.

Taciturno. Desnortado. LLeno de pliegues el vagabundo recien duchado sigue su camino a ninguna parte.

Javier Ruiz