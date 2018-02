Si hay un accidente laboral… no existió la prevención en la empresa.

Llevamos cinco años de incremento ininterrumpido de la siniestralidad laboral. Desde el año 2012 que se alcanzaran las cifras más bajas de accidentes de trabajo en España. Esto afecta a todos los sectores y a todas las provincias.

El discurso que pretende explicar el aumento de la siniestralidad con la recuperación de la actividad económica no sólo es absolutamente falso, sino que se trata de una mentira interesada, una cortina de humo sobre las verdaderas causas, que no son otras que el deterioro del sistema preventivo– las empresas se han “relajado” o directamente no invierten en salud laboral - y por supuesto las condiciones de trabajo precario.

De 2000 a 2007 España tenía un crecimiento económico y un fuerte descenso de la siniestralidad es decir se puede crecer y crear empleo sin necesidad de más accidentes.

Pero en la actualidad las estadísticas oficiales demuestran que los accidentes de trabajo crecen de forma muy superior a la creación de empleo y de riqueza en nuestro país.

Y no es casualidad ya que estos cinco años de incremento de los accidentes de trabajo, coinciden con el periodo de vigencia de la Reforma laboral del Partido Popular que impuso la precariedad como modelo de relaciones laborales. En esta apuesta y en este modelo, podemos asegurar que los beneficios empresariales que se están produciendo descansa en buena parte en la pérdida de salud y de vidas de trabajadoras y trabajadores.

Y para demostrarlo con datos aquí tenemos los de nuestra provincia en 2017, se han producido 2.020 accidentes con baja, 129 más que en 2016 lo que representa el 6,82% Y es especialmente significativo que los graves crecieron el 14,29% y los mortales un 200%.

Y ante esto recordar a los empresarios, todas las empresas que son los responsables de la seguridad y salud laboral de las personas en su puesto de trabajo.

Y ¿qué hace la autoridad laboral, que hace la Inspección de trabajo? Pues en muchos casos ni está ni se la espera. Debería actuar más y con más contundencia.

No obstante, no valen excusas, no existe la mala suerte, la imprudencia, los despistes, a pesar de la crisis, de las condiciones precarias, no debe ser una justificación del accidente, si se produjo un accidente ya sea leve, grave o mortal, la única justificación es que No existió la prevención en la empresa.