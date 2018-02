Zubiria: "Quería retirarme con Bidasoa en Asobal"

Asier Zubiria ha anunciado este martes lo que ra un secreto a voces: que al final de temporada dejará el balonmano en activo, poniendo fin a una larga trayectoria de 12 años en el Bidasoa-Irun, donde ha llegado a ser el capitán del último histórico ascenso a la Liga Asobal.

-Ruborizado. “Como todo el mundo sabe, estoy aquí para comunicaros que dejo el equipo y que me retiro del balonmano profesional a final de temporada. Me da un poco de reparo estar dando una rueda de prensa porque creo que ha habido gente que ha hecho mucho más que yo por el Bidasoa y por el balonmano en general. Quizás no han tenido este momento y seguramente se lo merecían mucho más”.

-Obligado. “Mi idea era despedirme a final de temporada con un comunicado, pero viendo los últimos acontecimientos, me apetece explicarlo un poco. Es más sencillo que lo que pueda parecer. En marzo del año pasado tuve una reunión con el club, como casi todos los años, para hablar delfuturo. Por primera vez planteo la posibilidad de retirarme. Coincide con la marcha de Dejamovic y el fichaje de Ledo, un portero joven que no conoce la casa , y el club me pide que siga otro año. Lo entiendo, lo acepto y todo bien. Transcurre todo de forma normal pero a final de primera vuelta ya siento que es momento de tomar la decisión y de comunicársela al club, cosa que hago estas navidades. Quedamos en que ya iríamos viendo cuándo o cómo anunciarlo. La idea era hacerlo más adelante, cuando los objetivos estuvieran cumplidos, para no interferir la marcha del equipo. El 30 de enero, la semana que reanudábamos la liga, el club me llama a una reunión y me comunican el fichaje de Rangel, con las circunstancias que todos conocéis. Lo entiendo y lo acepto, es una oportunidad para el club. Esto trastoca un poco los planes iniciales y rápidamente había que decidir qué y cómo anunciarlo”.

-Razones de su retirada. “Es muy meditada en el tiempo. LLeva su reflexión pero ha sido un proceso muy natural. Se trata de buscar el momento idóneo. Cuando tienes 20 años no sabes por dónde van a ir los tiros, cómo va a ir tu carrera deportiva, pero cuando llegas a cierta edad empiezas a ver cómo o dónde te gustaría”.

-Feliz con su carrera. “Me siento realizado. He dado todo lo que tenía que dar. He tenido la suerte de jugar en Asobal, competiciones europeas, algún título también. Estoy lleno. Cuando ascendimos ya tenía la sensación del deber cumplido y estos dos últimos años han sido un regalo y para disfrutar”.

-El mejor momento. “Todo el mundo se acordará del ascenso, pero otro momento especial es la fase de ascenso que jugamos y que perdimos la final en casa contra Puente Genil. Algunos pensarán que fue un fracaso, pero era un equipo que ni de lejos estaba preparado para ese reto de ascender. Para mi fue un triunfo y muchos de mis compañeros piensan igual.Fue la primera semilla de lo que luego sucedió. Sobre todo porque recuperamos a la gente la gente de Irun”.