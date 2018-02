Kike García: "Vamos a Vigo con ganas de revancha"

La Sd Eibar sigue preparando la dificil visita a Balaídos este próximo sabado (13h) para medirse al Celta de Vigo, undécimo clasficado con 32 puntos, tres menos que el conjunto armero.

Esta mañana ha comparecido en la sala de prensa el delantaro conquense Kike García analizando este encuentro ante el Celta.

Equipo fortalecido tras la derrota ante el Barça: "Bien el equipo salió fortalecido de la guerra que fue el partido ante el Barça, estamos tranquilos porque hicimos un gran partido ante un buen equipo enfrente. Estamos recuperando bien , traqnuilos y con ganas de que llegue ya el partido del sabado, con una nueva oportunidad para sumar ".

Ganas de revancha ante el celta: " Si además cuando pierdes tantas veces contra un mismo equipo tienes ganas de revancha. Eso sí entonces no estábamos como ahora. Teníamos muchas dudas y en el partido de vuelta de Copa ya fue totalmente diferente. Fuimos muy superiores y no materializamos las ocasiones. Este partido no se va a parecer en nada a esos primeros enfrentamientos y vamos con la idea de hacer nuestro partido y ojalá que podamos sacar algo positivo de allí porque nos enfrentamos a un equipo bastante bueno”

La derrota 1-0 en balaidos en copa, buena referencia: “Jugamos mucho en campo contrario, generamos muchas ocasiones, jugamos bastante bien y perdimos en el 90 de penalti”, recuerda el de Motilla del Palancar. “Esperemos que esta vez salga bien”, deseó.

Claves para este partido en Liga en Vigo:" Ellos son un gran equipo con genta con mucha pólvora arriba, muy rápidos pòrque eso creo que debemos presionarles bien para no dejarles salir fácil. El que finalice mejor, el que vea puerta y el que mejor defienda tendrá el partido de cara. Nosotros estamos haciendo bien las cosas, somos un equipo muy duro y tenemos que demostrarlo también en Vigo".

Semana cargada con tres partidos: “Sólo pensamos en el primero, en el de Vigo, pero es verdad que vienen muchos partidos seguidos y hay que estar preparados paras sacar lo máximos puntos posibles para intentar estar lo más arriba posible, aunque tenemos claro que nuestro primer objetivo son los 42 puntos que necesitamos”

Ganas de volver a recuperar el olfato goleador: "Cualquier delantero desea meter goles, pero el míster pide más cosas: trabajar, bajar balones, presionar, asfixiar al rival para que no saque el balón jugado... Aunque al delantero, lo que más feliz le hace, es meter goles y eso también ayuda a la confianza del equipo”.