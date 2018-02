La preocupación por los relevos de costaleros en Carrera Oficial se plasma en una carta

El asunto de la supresión de los relevos de costaleros en la Carrera Oficial, que finalmente sí contará con un punto para el refresco de los hombres de la trabajadera en el Banco de España, sigue estando de actualidad. Y es que los capataces preocupados por esta cuestión -una docena entre los que estarían los Ariza, Manolo Vizcaya, Paco Reguera o Ricardo López 'Almansa'- han ido más allá de mantener alguna que otra reunión al respecto y han redactado una carta tipo que después han remitido a sus respectivos hermanos mayores.

La misiva, a la que hemos tenido acceso en Cruz de Guía, se expresa en los siguientes términos...

Querido Hermano Mayor:

En mi condición de capataz de la hermandad y como responsable de la cuadrilla de costaleros, creo oportuno dirigirte estas líneas para expresarte mi inquietud con relación a las medidas que, de forma unilateral, se han adoptado por parte del Consejo General de Hermandades y Cofradías y que afectan a las cuadrillas, en concreto, la supresión de relevos en la carrera oficial. Ante todo quiero manifestarte que, como no puede ser de otra forma, estoy completamente de acuerdo y con absoluta predisposición para colaborar en todas las medidas que, en pro de la seguridad, se estimen necesarias implantar para garantizar el correcto y normal desarrollo de nuestra Semana Santa, así como la integridad de nuestros hermanos nazarenos y público en general. Pero desde esa misma responsabilidad he de mostrarte también mi preocupación por la seguridad y salud de los hermanos costaleros. Es cierto que actualmente las cuadrillas están bien nutridas, como nunca antes lo habían estado. Pero tan cierto como que en la actualidad, los pasos discurren a un ritmo y cadencia a mayor gloria de nuestros Titulares, impensable hace algunos años. Somos los capataces los que, conociendo a cada cuadrilla, el recorrido y las características de cada paso, sabemos las necesidades de refresco y dosificamos los esfuerzos para que el rendimiento de la misma no se vea comprometido en la vuelta de la Estación de Penitencia. Eliminar los relevos en la carrera oficial –parece ser que finalmente se va a dejar el del Banco de España–podría resultar perjudicial para el trabajo a desarrollar por las cuadrillas al nivel de exigencia que, en todos los aspectos, se tiene en la actualidad, pero lo que como capataz y directamente responsable más me preocupa: podría comprometer la salud de los costaleros de la Hermandad. Es por ello por lo que te traslado estas inquietudes para que, como único y válido interlocutor con nuestro Consejo General de Hermandades y Cofradías, se las haga llegar al mismo en la esperanza de que en el futuro, cuando se adopten medidas que influyan y repercutan en las cuadrillas de costaleros, se tenga en cuenta la opinión que, como directos conocedores del asunto, tenemos los capataces, dejando sentado lo que manifestaba al comienzo de esta carta y que no es otra cosa que mi absoluta predisposición y colaboración con las medidas que se adopten en bien de la seguridad colectiva.

Por último, quisiera hacerte un ruego con relación a la supresión del relevo de Sierpes a fin de someter al Consejo General de Hermandades y Cofradías que se replantee la posibilidad de su eliminación para este año y se estudie, en su caso, la habilitación del mismo en un punto de dicho tramo que no comprometa la seguridad. Como te decía antes, no todas las cuadrillas tienen las mismas necesidades pues estas obedecen a las genuinas características de cada una, de forma que yo mismo es posible que no tenga que recurrir a utilizar dicho relevo en nuestra Hermandad. Pero en solidaridad con otros compañeros que sí requieren de dicho relevo, es por lo que te pido eleves esta petición al Consejo.

Sin otro particular y reiterándote mi predisposición a colaborar en todas las medidas que se consideren aplicar, aprovecho la ocasión para enviarte un afectuoso abrazo en Cristo Nuestro Señor.