La necesaria presencia de los podólogos en la maratón

El secretario del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía, Antonio Guerrero, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Sevilla para proporcionar los mejores consejos ante una carrera que pone a prueba los pies de muchísimos corredores: 42 kilómetros en una zona llana y a nivel del mar.

Por eso, los podólogos montan por decimosegundo año consecutivo un dispositivo en la meta de la prueba del 25 de febrero y un stand informativo en la Feria del Corredor del Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital. Escuche la entrevista completa:

Unos días antes de cubrir largas distancias es recomendable visitar a un podólogo para una exploración biomecánica del pie, valorar las presiones de las huellas plantares del corredor y ayudar a facilitar una distribución óptima de los apoyos y a evitar sobrecargas.

Salomón Hachuel y Antonio Guerrero / Cadena SER

Entre otras recomendaciones a tener en cuenta por los corredores del maratón el día de la prueba están evitar el estreno de zapatillas, usar calcetines de hilo o algodón, evitar el uso de agua caliente antes de la carrera para no debilitar la piel y usar crema hidratante, aunque no aplicar entre los dedos, para no favorecer la aparición de ampollas; además, para evitar que las uñas se claven, el Colegio también aconseja el corte de uñas en función de la morfología de la uña, evitando dejar “picos” y no demasiado cortas.