¿Para cuándo el nuevo convenio de Parque Central?

El contratiempo surgido en las obras del parque central ha generado cierta frustración porque son muchos los que están deseando poder disfrutar de esta zona verde. La buena noticia es que, si no es en marzo, el parque abrirá en abril, mayo o a más tardar junio. Pero lo verdaderamente preocupante es que no hay noticias de la operación que ha de permitir soterrar las vías y culminar el parque.

Julián Giménez / Cadena SER

El gobierno central, autonómico y local han expresado su voluntad de firmar un documento donde se comprometen a seguir adelante con las obras del canal de acceso y de la estación y, lo que es más importante, a financiarlas. Me consta que a nivel técnico se está trabajando en el detalle del convenio ferroviario nuevo que todas las partes han de firmar. Pero la firma no se produce. Esperemos que simplemente sea una cuestión de agenda y que no estemos ante un nuevo bloqueo.