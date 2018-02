Soldado Pervis

Se espera la mejor entrada de la campaña ante la Cultural Leonesa. El club quiere generar el máximo ambiente en un encuentro vital por la permanencia y los futbolistas no son ajenos a las iniciativas para los aficionados. Pervis agradece que el público arrope, pero son ellos quienes deben dar la cara en el terreno de juego: “Al margen de los aficionados, nosotros somos los que estamos en el campo y hay que responder. Si la Cultural quiere ganar deberá sudar sangre. Desde el inicio pondremos todo para sacar un buen resultado”. La venta de entradas va a buen ritmo en la sede.

El profesor

El Almería estaría peleando por el Play Off a tenor de los números con Lucas Alcaraz. En el vestuario han aceptado de buen grado la forma de entender el fútbol del granadino, que a su vez mantiene a todos en máxima alerta antes de hacer la alineación. Pervis ya lo conocía de su anterior etapa en Granada, y si hay un aspecto que le gusta es que con este entrenador nadie tiene el puesto asegurado: “Lucas Alcaraz es el que manda y todos estamos listos para competir. Quien juega debe hacerlo bien para quedarse y el de fuera apretar más. Ya si quiere hacer un cambio dependerá de él”.

Respecto a la Cultural Leonesa, “en la primera vuelta me tocó ser suplente y me gustó su forma de entrar por bandas. Son peligrosos”. Almería y Cultural se miden en un duelo donde la victoria será un bien muy preciado.