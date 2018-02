Ellos llevan el timón

El fútbol del Almería pasará por sus botas una semana más. Sulayman Marreh y Rubén Alcaraz se van conjuntando en el once inicial rojiblanco a causa de las lesiones de José Verza y Armando Sosa Peña, 'Mandi', éste último baja para toda la temporada. Cabe recordar que Suly debutó en el Almería-Osasuna y en la segunda parte se le notó falto de ritmo, aunque ante el Sevilla Atlético empezó a mostrar la calidad que atesora, haciéndose fuerte en la medular. A su lado un Rubén Alcaraz en estado de gracia, no solo por sus siete goles, sino por la confianza que transmite al resto de compañeros. En el entrenamiento, el míster tuvo una pequeña charla con sus dos centrocampistas, y es que ha comenzado la cuenta atrás para el vital encuentro con la Cultural Leonesa, que es cuarto por la cola, con 29 puntos, cuatro por debajo de los almerienses. Aunque Callejón está listo para debutar en cualquier momento en el once titular, Sulayman y Alcaraz forman han tomado las riendas del Almería.

Seguir leyendo