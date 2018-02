CurioSERando: "Tres flores y un cascabel"

Poco más de un mes para que se inicie la primavera y parece que nuestros campos comienzan a despertar. Poco a poco, tras unas lluvias que podrían haber sido mejores pero que han significado mucho para nuestros, a veces, maltrechos ecosistemas. Hoy es tiempo de hablar de tres flores y un cascabel.

¿Qué flor de invierno está por nuestros campos?

Una de las sorpresas del año es Colchicum triphyllum, el quitameriendas de primavera. En el pasado #SERfelices pudimos ver a su primo de otoño, Colchicum autumnale tapizando los suelos del entorno del cerro del Cristo de Villajos. En el caso de esta planta, nos indica que las nieves están llegando a su fin. Dos claves para identificar ambas plantas: su época de floración (una en otoño y otra en primavera) y las hojas. En el caso de la de otoño, florece antes de que le salga la hoja, cosa que no ocurre con nuestro cólchico de primavera. Tiene una serie de nombres muy curiosos: el propio cólchico, villorita o vara del rey, cuyo origen se desconoce. Tiene tres hojas y una preciosa flor de seis piezas. Tóxica, muy tóxica, que le permite resistir frente a la presión del ganado y particularmente rara en la provincia de Ciudad Real, quién sabe si por roturación de su hábitat o por no buscarla (aunque complica su búsqueda el hecho de su efímera floración). En Alcázar fue localizada el pasado mes de enero en el mismísimo Arroyo de la Serna mientras que muy cerca de aquí, en Quero, pudimos observarla hace unos días en una desconocida cueva de pastor en plena Hoya. Nos sirve para identificar unas pequeñas islas “edáficas”, que no son mas que suelos calizos en pequeñas elevaciones que parecen querer escudriñar el paisaje entre las tierras arcillosas de la zona. Quién sabe si la veremos en menos de quince días en la próxima edición de #SERfelices.

Estamos en plena Cuaresma. ¿Hay plantas asociadas a estos días?

Tenemos un caso muy particular en la zona, la conocida como ortiga mansa, conejitos o como aquí se le llama popularmente, “Zapatitos de la Virgen” o “deditos del niño Jesús”, toda una declaración de intenciones con las plantas que irán sucediéndose en la primavera hasta Semana Santa: nazarenos, sangre de cristo, pasión de Cristo. El caso de nuestra ortiga mansa o zapatitos es como “la alegría de la huerta”. Si el quitameriendas de primavera ya te avisa del fin del invierno, los zapatitos son los últimos en florecer durante esta época, llegando con sus preciosas y pequeñas flores rosas hasta los primeros días de abril. Pasa desapercibida y parece sacado de un poema de nuestro vecino Santiago Ramos: unas delicadas flores que emergen de unos tallos abrazados por sus propias hojas, y que la ciencia con sus palabras a veces estropea llamándolo “amplexicaule” (caule es tallo, mientras amplexo es abrazar, rodear. En insectos o anfibios directamente se le llama a la posición de cópula como “amplexo”). Volviendo a nuestros zapatitos, en Alcázar era diversión de los más pequeños arrancar sus flores y chuparlas, pues son muy ricas en néctar pese a su pequeño tamaño. Es una planta en franco declive ya que es muy sensible a los herbicidas, tan ampliamente distribuidos por nuestros campos. A 20 de febrero ya están siendo vistos por varios puntos de España, por lo que aquí será cuestión de días, si no están ya, el poder disfrutarlos.

¿Quiénes se asoman ya por el Parque Alces anunciando lo inevitable?

Pues de la misma forma que la floración del almendro ya comienza a verse en muchos sitios, una prima japonesa de ellos instalada hace unos años en Alcázar, dará el pistoletazo de salida a la primavera de nuestras zonas verdes. La planta es el ciruelo japonés o mirobolano (Prunus cerasifera). Jalonan el estanque artificial del parque y ya se aprecian las yemas de donde brotarán las flores, que salen mucho antes de que lo hagan sus hojas. Este árbol es el campeón de los juegos de invierno para los insectos. De la misma forma que sucede con el almendro, necesitan de los insectos para ser polinizados, pero estos insectos son un poco miopes. Pero no hay problema, estos árboles pondrán sábanas a sus niditos de amor para que las vean desde lejos. Y es que estas flores con esos colores (blancos, violetas, rosas) son vistas por los insectos como faros incandescentes. Se aseguran así ser vistas por los escasos insectos polinizadores que hay a finales del invierno, por lo que a cambio de un rico néctar y polen, se ven polinizadas por estos insectos. Una mañana de primavera iremos al parque a hacer el programa y lo usaremos como un laboratorio de insectos que polinizan dichas flores.

¿Ponemos cascabel al gato?

Hace cuatro días se citó en Alcázar al adulto más tempranero del grillo cascabel de plata, una espectacular hembra de un insecto que parece que tiene a nuestras lagunas manchegas como su última morada. Se extendió por todo el Mediterráneo cuando éste se seco hace seis millones de años, momento que aprovechó para extenderse por esos espacios salinos que dejó el mar. Desapareció su canto en 1936 y no se escuchó hasta 2007, y si su canto llega a salir en el Quijote, sería un reclamo mundial. Una experiencia única en las noches de primavera y principios de verano en La Mancha. Musical, intenso, que empieza tímidamente pero que no existe algo tan bello de escuchar en la noche manchega. Un tintineo que los rusos decían parecer un cascabel y quienes lo escuchan dicen que te retrotrae a un perdido desierto en el interior de Rusia. Ya emergen en la comarca y será cuestión de semanas cuando acudamos a escucharlo.