Ecologistas en Acción en contra de un campo de golf en Torrenueva

Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha pedido al Gobierno Regional que no tramite el quinto procedimiento de evaluación de impacto ambiental del campo de golf de Torrenueva ya que tiene un proceso penal abierto sobre unas causas y elementos que, de nuevo, serán evaluados.

En un comunicado, la asociación conservacionista ha justificado esta petición en las cuatro declaraciones de impacto ambiental negativas, en los dos expedientes sancionadores y en el procedimiento penal abierto por un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales contra Promociones Sagemar, impulsora del campo de golf en la finca 'La Caminera' de Torrenueva.

Asimismo, ha acusado a la empresa y a la Junta de connivencia para "encauzar una instalación que ambiental, administrativa y legalmente es inviable".

La solicitud del proyecto (un complejo turístico de hotel balneario de lujo y un campo de golf de 18 hoyos) data de diciembre de 2005. La Consejería de Medio Ambiente publicó el 10 de enero de 2007 una resolución favorable al hotel, mientras que el 24 de octubre de ese mismo año emitió otra en contra del campo de golf.

Desde entonces, se han presentado varias versiones del campo de golf, en octubre de 2008, en abril de 2012 y en junio de 2014, que han sido rechazadas ambientalmente.

Todas estas declaraciones de impacto ambiental son "contundentes" al calificar la instalación como incompatible con la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha y con la situación hídrica del ámbito de aplicación del Plan Especial del Alto Guadiana.

En 2012 Ecologistas en Acción de Ciudad Real -que ejerce la acusación particular- interpuso una denuncia en el Juzgado 2 de Valdepeñas por captaciones de agua sin derechos de riego reconocidos, aunque el juicio aún no ha tenido lugar.

En el último estudio de impacto ambiental el promotor "no aporta nada nuevo" y se centra en el soterramiento de una línea de alta tensión que atraviesa la finca y que ha matado más de 30 rapaces, entre ellas 6 águilas imperiales y 11 águilas perdiceras, ambas especies con planes de recuperación al encontrarse en peligro de extinción, según ha denunciado Ecologistas en Acción.

Por otra parte, los ecologistas consideran que las necesidades hídricas del campo de golf juegan en contra de la escasez de reservas del actual ciclo de sequía, con un horizonte de cambio climático preocupante, que debería condicionar la ordenación y gestión de los recursos hídricos.

También ha subrayado que el estudio de fauna y flora está incompleto y desprecia la incidencia de la línea eléctrica que necesita el hotel sobre las poblaciones de rapaces porque no cuantifica la abundancia, ni los parámetros de uso del territorio del águila imperial e ignora la presencia del lince en la finca.

Ecologistas en Acción ha acusado a Promociones Sagemar de "vulnerar la ley por incumplimiento reiterado de las medidas compensatorias, que han devenido en procesos sancionadores y penales, viciando el procedimiento, incluso incurriendo en un presunto fraude de ley", ha argumentado