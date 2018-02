Un niño de 9 años fallece por una posible meningitis en Gran Canaria

Un niño de 9 años de edad ha fallecido por una posible meningitis en El Doctoral, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), aunque se está pendiente de los análisis de las muestras recogidas en el menor para confirmar exactamente cuál ha sido la causa de la muerte.

El fallecimiento se produjo el pasado viernes, 16 de febrero, y ocurrió de forma fulminante. "Fue un caso de sepsis fulminante y no dio tiempo al traslado del niño al Hospital Universitario Materno Infantil", asegura Amós García, jefe del Servicio de Epidemiología del Servicio Canario de Salud (SCS), quien añade que "con toda seguridad se trata de una meningitis pero no del tipo B ni C".

Hay que recordar que el calendario vacunal canario recoge las vacunas contra la meningitis C, y que en el mercado también existe la vacuna para la B -la comercializada como Bexsero-, aunque esta última es optativa y previo desembolso por parte de las familias.

Amós García descarta que puedan producirse más casos asociados al ocurrido en El Doctoral. "Siempre se actúa por cautela con pautas antibióticas a los contactos íntimos y, en este caso, el equipo del centro de salud de El Doctoral ha actuado de manera impecable: ante la simple sospecha actuaron rápidamente dando la profilaxis al entorno del menor y ofreciendo una charla en el colegio del pequeño ante la lógica ansiedad que se produce entre los compañeros y las familias", aseguró.

El jefe de Servicio de Epidemiología del SCS insiste en que estos casos son muy raros: "Afortunadamente estamos hablando de una enfermedad cuya presencia es escasísima y estos casos de sepsis fulminante son muy muy raros, aunque, por desgracia, ocurren".