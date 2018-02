Jémez no quiere más refuerzos, por ahora…

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Jémez, no quiere ocupar la plaza dejada por el mediapunta grancanario Jonathan Viera, que ha firmado por el Beijing Gouan, por lo menos en estos momentos.

Y todo a pesar de que la entidad insular preguntara a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para conocer las posibilidades de poder fichar a un jugador que cubriera la plaza que había quedado libre en la plantilla tras el traspaso de Viera al fútbol chino, recibiendo el consentimiento de ambas entidades.

Pero en la noche de este pasado martes Manu Carreño, director del programa El Larguero, confirmaba que los amarillos, a instancias de su entrenador, no querían cubrir la plaza que se quedaba libre. Según ha podido sabes AS, esa es la intención, por el momento, no descartándose que si más adelante se pudiera optar por un jugador que interesara, se llevara adelante, pero no es lo que se tiene en mente en la actualidad.

Han sonado con fuerza estos últimos días los nombres de los medios ofensivos Trashorras y Nasri, ambos en el paro, pero ninguno formará parte del conjunto grancanario lo que resta de temporada, aunque nunca se sabe… Lo que no se sabe es si la intención de Jémez es la de motivar a sus jugadores con esta decisión, buscando sacar lo mejor de ellos en estos momentos tan complicados clasificatoriamente hablando.