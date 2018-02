Himnos versionados, medallas y secadores de manos

Ya sabemos que Marta Sánchez se ha venido arriba y ha creado su propia versión del himno de España sorprendiendo a los asistentes de su concierto en el Teatro de la Zarzuela. Y claro, está alucinando con la repercusión de su propuesta. Mariano Rajoy ha felicitado a la cantante en Twitter y ha afirmado que la letra representa a la inmensa mayoría de los españoles. Albert Rivera ha calificado la actuación de "valiente y emocionante" con otro mensaje en la red social. González Pons incluso ha pedido que se cante en el final de la Copa del Rey. Mientras Andreu Buenafuente ha atizado a la cantante recordando que sigue tributando en Miami o el propio Francino, periodista de esta casa, que ha afirmado que está de banderas, patrias e himnos hasta los mismísimos.

Nos preguntamos también si volveríamos a utilizar un secador de manos después de ver una foto que colgó la joven estadounidense Nichole Ward y que deja al descubierto todo un mundo de bacterias.

Regino Hernández ha ganado la medalla de bronce de snowboard cross en los Juegos de Invierno. El periodista de Eurosport José Manuel Tallada dio voz a ese momento histórico para el deporte español. Las personas que escucharon su narración de la prueba podían intuir que lo vivió con intensidad.

Un error que ha corrido por las redes es el Amy Alexander, una chica inglesa, que le regaló a su novio Duncan Robb unas entradas para ver a Red Hot Chili Peppers en Belfast, junto a dos billetes de avión, pero las prisas le jugaron una mala pasada y acabó reservando para ver a los'Red Hot Chili Pipers', un grupo de gaiteros.

Y acabamos con el actor Will Smith, que publicó un vídeo de sus vacaciones en las Islas Caimán en el que acompañaba a un grupo cantando 'La Bamba'. Sin embargo, muchos seguidores se burlaron del actor acusándole de no saberse la letra ni el ritmo de la canción. Will Smith aceptó el reto con un segundo vídeo en su Instagram.