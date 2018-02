Sí Se Puede! pide el apoyo de Alcobendas a una “huelga total de mujeres”

La formación de Sí Se Puede! en Alcobendas ha presentado una moción para que el pleno municipal del próximo martes apoye las movilizaciones convocadas por los movimientos femenistas a nivel nacional e internacional. La concejal de la formación, Almudena García y la asesora de Mujer e Igualdad, Patricia Moreno han defendido que para que la sociedad se de cuenta de la importancia de la mujer,“el paro debe ser total”. Como dice su eslogan si ellas se paran, “se para el mundo” y por eso han animado a las mujeres a que no solo no acudan a sus puestos de trabajo el próximo 8 de marzo sino que además “paren también en sus tareas e incluso no consuman ese día”.

La concejal de Sí Se Puede! Almudena García ha explicado que la moción solicita de forma concreta al ayuntamiento de Alcobendas que tome las medidas necesarias para garantizar el derecho de huelga a todas aquellas comprometidas con “acabar con la discriminación social, legal, política, moral y verbal contra las mujeres en el mundo”.

Su propuesta se enfrentará en el pleno a la presentada por PSOE e IU que recoge la iniciativa de los sindicatos para realizar un paro de dos horas el próximo 8 de marzo, en el que participen tanto mujeres como hombres.

García y Moreno han recordado que en apenas 14 años han asesinado a más de 1.000 mujeres en nuestro país, que la brecha salarial oscila entre el 17% y el 24% o que el 35% de las mujeres que aseguran haber experimentado acoso sexual lo han sufrido en su lugar de trabajo. Ambas han insistido en que la mujeres, a pesar de siglos de lucha, siguen en una posición subordinada en el ámbito doméstico, familiar, laboral, económico, político e institucional.

