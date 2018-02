Pablo Vázquez: “La clave del éxito del Alcorcón es el vestuario”

El central valenciano Pablo Vázquez, que llegó al Alcorcón en el último mercado de invierno, declaró que la decisión de recalar en el club madrileño ha sido un "acierto" y apuntó que la clave del éxito de su nuevo equipo es el "vestuario".

Vázquez, de 23 años, ha jugado durante su trayectoria profesional en el filial del Córdoba, San Fernando, Ontinyent y Granada B, con el que esta campaña llevaba disputados veinte partidos en Segunda B.

"Cuando me llamaron no me lo pensé porque quería llegar al fútbol profesional y, además, a un club como el Alcorcón, una entidad familiar donde uno puede crecer y aprender. Sin duda creo que era el mejor paso que podía dar y he acertado", dijo Vázquez, que se encuentra "muy a gusto".

"Todo el mundo es muy cercano y te ayuda en todo lo que necesitas. Creo que la clave del éxito de este club es el vestuario que hay. Gente humilde pese a sus carreras tan vistosas y buenas, veteranos en la categoría que han jugado muchos partidos, que se acercan a ti con esa humildad y te hacen sentir uno más", destacó.

El futbolista valenciano habló de su técnico, Julio Velázquez, que le ha aportado en estas primeras semanas "mucha tranquilidad y seguridad".

"Me ha dicho que el fútbol es el mismo y es siempre muy claro con su idea futbolística. Llego con ritmo de competición y solo me falta coger los automatismos de mi nuevo club y empezar a competir", declaró Vázquez, en una entrevista a la web del Alcorcón.

Como debutante en la categoría, el objetivo de Pablo es "coger minutos si es posible, aprender y saber llevar un partido de Segunda".

"Y en cuanto al objetivo del grupo está claro que es, cuanto antes, firmar la salvación. A partir de ahí, disfrutar el resto de encuentros. Yo creo que el equipo está jugando muy bien y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", concluyó