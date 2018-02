La Junta de Andalucía acaba de anunciar el Tercer Hospital para Málaga. Estamos de enhorabuena. Sí, de enhorabuena como en 2015, que también nos anunciaron el tercer hospital. Y de enhorabuena como en 2011, lo mismo. Y en 2008. Y en 2007. La Junta lleva dándonos esta alegría más de una década.

Admitámoslo, no hay otra institución tan preocupada por los ciudadanos como la Junta… tanto, que constantemente trata de darnos grandes alegrías, como el tren litoral o el saneamiento. Claro que luego está el pequeño detalle de que esas promesas no se cumplen, pero, oye, no nos perdamos en los detalles. Aquí, mientras tanto, disfrutamos la alegría perpetua de ir a tener nuevos hospitales, trenes y auditorios.

La clase política, en definitiva, trabaja duro para intentar que la vida sea mejor. Ahí está Margarita del Cid. El Confidencial ha publicado sus gastos en cenas de lujo, en un máster de liderazgo y mucho más, todo a cargo de nuestro bolsillo. En fin, si no puede hacer que la vida de todos sea mejor, de momento al menos parece que están logrando que la suya sí. Ya es un principio, oye.

Bueno, admitamos que esto puede pasar. Un día te equivocas de tarjeta y usas la visa institucional para una mariscada; o te gastas unos cientos en un festín de tres estrellas Michelín; y así un día y otro, y muchos. Eso puede pasar. Y otro día vas y te equivocas y pagas con la tarjeta un master de una bísneskul de unos miles de euros. Puede pasar.

Imagino que habrá una respuesta para todo esto. Y quizá, aunque ya es mucho imaginar, esa respuesta no sea mirar para otro lado, una vez más.

Sí, claro que cabe preguntarse si el momento de sacar esta noticia es casual; si es una vendetta interna promovida por Pedro Fernández Montes, el inefable Tutankamontes; si detrás hay una maniobra para dañar a Bendodo precisamente ahora... Todo eso nos lo podemos preguntar, pero ante todo lo que hay que preguntarse es si es verdad. Y en ese caso, ¿van a mirar para otro lado?

A estas cosas ha de responder Elías Bendodo, en lugar de enredar con el tercer hospital de la Junta para demostrarnos que es mentira. ¿Pero de verdad cree que no nos habíamos dado cuenta? Igual incluso cree que tampoco nos hemos dado cuenta de su costumbre de encubrir golfadas de Marmolejo hasta aquí, pasando por Mercedes González o Marina Bravo. Un fenómeno.

En fin, un día acabarán por darse cuenta de que la gente no es tonta. Hasta entonces, ¿qué tal ir empezando por decir la verdad?