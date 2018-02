La Junta coloca en Numancia paneles organizativos externos para mejorar la accesibilidad

La directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, comprometió nuevas inversiones en su última visita a Soria para mejorar el yacimiento de Numancia incluidas en el Plan Director de Investigación Arqueológica del yacimiento. De momento, lo que acaba de hacer es invertir 59.000 euros en una obra polémica como es la colocación de unos paneles de chapa y brezo rodeando el exterior de la puerta principal del yacimiento. El objetivo de estos paneles es “organizar y recibir a las visitas de la mejor manera posible a falta de un centro de interpretación para los visitantes y mejorar la accesibilidad a los entornos y a los aparcamientos”, según Carlos de la Casa, l director de Patrimonio de la Junta en Soria.

Carlos de la Casa aclara que “la iniciativa de colocar los paneles ha sido del gobierno regional con el fin de facilitar la accesibilidad, así se quedó en las reuniones que tuvimos en torno a Numancia 2017 el año pasado”.

Los paneles ya han recibido las primeras quejas y críticas, no solo en las redes sociales, sino entre la asociación Tierraquemada y los expertos que trabajan en torno a Numancia. Rubén García, miembro de la asociación, insiste en que “más o bonitos o más feos, no creo que sean convenientes eso paneles porque no tapan lo que pretenden tapar y porque el proyecto que se presentó con el ayuntamiento de Garray iba en otra dirección”.

Insiste Carlo de la Casa en que “la obra ha estado dirigida por un arquitecto que ha utilizado los materiales que se han creído convenientes sin provocar impacto visual”. Añade que cualquier opinión del resto de profesionales como puedan ser los arqueólogos, los guías o el propio director de las excavaciones Alfredo Jimeno, no es válida, “los guías y los demás tienen que dedicarse a hacer su trabajo y Alfredo Jimeno no ha hablado tampoco con nosotros, el proyecto ha pasado por la Comisión de Patrimonio”.

Por su parte, la alcaldesa de Garray, María José Jiménez, recuerda que “el ayuntamiento presentó un proyecto en la Junta para cumplir el mismo objetivo pero sin impacto visual -como sí tienen los paneles colocados-, y con una ordenación más práctica. Proyecto que ha sido sustituido por el que se está desarrollando en la actualidad”.

María José Jiménez reconoce que en el pueblo tanto los vecinos como los turistas hacen muchos comentarios negativos sobre las obras, pero no se ha registrado ninguna queja formal en el consistorio. Alfredo Jimeno reconoce que “el impacto visual de esta obra es terrible, y que cuando suben los visitantes no saben si han llegado a un yacimiento o a dónde, a mí nadie me ha preguntado para colocar esos paneles”.

Sin dejar el tema de Numancia, la Comisión Nacional para Numancia 2017 se volverá a reunir a finales de este mes de febrero o principios de marzo, una vez que ya ha elaborado el programa de actividades para 2018 que las diferentes administraciones han transmitido a la Comisión. Todo se está recogiendo en la página Web que elabora el ministerio y que está a punto de ver la luz como herramienta de difusión del 2.150 aniversario de la caída de Numancia. La subdelegada del Gobierno en Soria, Yolanda de Gregorio, explica que el Gobierno sigue avanzando en los proyectos tal y como se comprometió, “con el vuelo de drones y la recreación en 3D del yacimiento y de sus alrededores”.

Ha anunciado Yolanda de Gregorio que se celebrará próximamente una jornada informativa para empresarios “visto el gran interés que está tienen la bonificación aprobada para las sociedades que patrocinen la efeméride”.

Desde el ayuntamiento de Garray, María José Jiménez, explica que, “a falta de convocatoria de la Comisión para seguir avanzando, desde el consistorio continuamos con las actividades”. Destaca María José Jiménez la reestructuración de la exposición de playmobil en el aula arqueológica. En Semana Santa transformarán la temática. También La asociación Tierraquemada presentó un proyecto para la construcción de un centro o parque interactivo en complemento al Centro de Recepción de Visitantes. Este proyecto tiene un coste de unos tres millones de euros, cantidad similar al anterior proyecto, y se acometería por fases. Según Rubén García, “está sobre la mesa de la Comisión Nacional”.