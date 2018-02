"Un pas al costat de Puigdemont? Confio que prendrà la millor decisió pensant en Catalunya"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha evitat avui valorar si el seu successor Carles Puigdemont també ha de fer "un pas al costat" i nomenar un altre candidat per a desbloquejar la investidura, i s'ha limitat a dir que està convençut que prendrà "la millor decisió pensant en Catalunya".

En una entrevista a RAC1, Mas ha asseverat que no parla directament amb Puigdemont des de principis de desembre, quan va viatjar a Brussel·les, encara que sí que li pot fer arribar missatges a través de tercers, per motius de seguretat, ha dit.

En ser preguntat si li ha fet arribar la necessitat que faci "un pas al costat", ha respost que "no exactament" i ha remarcat que això no li ho dirà.

"Hi ha determinades decisions que només les pot prendre una persona i cal respectar el temps que requereixen aquestes decisions, i sé que està en una situació molt delicada i difícil de resoldre", ha assenyalat.

En tot cas, Mas ha dit que confia que Puigdemont "prendrà la millor decisió pensant en el país, en Catalunya", i ha afegit: "N'estic plenament convençut, si no, no l'hagués proposat" com a successor.

Ha donar suport a la decisió de Puigdemont de no tornar de Bèlgica, perquè sap que "si posa els peus a Espanya va a la presó directe", i ha opinat que des del "cor" d'Europa pot "internacionalitzar" el procés sobiranista.

En canvi, respecte a la resta de fugits, entre ells l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel -la més recent-, l'expresident català ha dit que prefereix "respectar" les seves decisions, encara que les pugui "compartir més o menys", ja que afronten "conseqüències penals molt dures".