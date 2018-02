Atraca vuit farmàcies en tres dies

Un home que va ser detingut per atracar vuit farmàcies de Barcelona armat amb un ganivet en un interval de tres dies ha ingressat a la presó, segons informen avui els Mossos d'Esquadra.

La detenció va tenir lloc el passat 14 de febrer i el suposat lladre és un home de 52 anys, de nacionalitat espanyola, a qui la policia relaciona amb vuit atracaments a mà armada a farmàcies de Gràcia, Horta Guinardó i l'Eixample de la capital catalana.

El detingut, segons els Mossos amb nombrosos antecedents policials, actuava amb una caputxa i amb la boca tapada per no ser reconegut per les seves víctimes i, després de perpetrar l'atracament, fugia de les farmàcies a peu molt ràpidament.

La investigació ha estat a càrrec d'agents de l'àrea d'investigació de la comissària de Gràcia i al detingut el relacionen amb els vuit robatoris i un altre en grau de temptativa en un gran centre comercial.

En diversos dels establiments atracats no hi havia càmeres de seguretat, per això la policia va haver de recórrer a altres càmeres de videovigilància pròximes per poder determinar el camí de fugida del lladre, cosa que va permetre constatar que fugia a peu.

Després d'identificar el suposat lladre, que va resultar ser veí de la zona, la policia va poder recuperar a casa seva la roba que portava quan va cometre els robatoris, que va ser identificada per les víctimes.