El Govern suís no veu viable l'extradició de Gabriel

La dirigent de la CUP Anna Gabriel no pot ser extradida a Espanya encara que el delicte del qual se l'acusa existís en el Codi Penal helvètic en allò referent a delictes contra l'estat o alta traïció, ha recalcat avui el Govern suís.

"Tot i que l'examen d'una eventual sol·licitud d'ordre de detenció o d'extradició conclogués que els delictes dels quals s'acusa Anna Gabriel també són delicte a Suïssa (...) una extradició a Espanya no seria possible", ha dit a Efe el portaveu del Departament de Justícia, Folco Galli.

Gabriel havia de declarar avui davant del jutge Pablo Llarena per un presumpte delicte de rebel·lió en el marc del procés independentista català, però ahir dimarts va anunciar des de Suïssa que no compareixerà i que es quedarà allà perquè a Espanya no tindria un judici just perquè "està sent perseguida per motius polítics".

El Govern suís ja va deixar clar ahir que a priori el cas de l'exdiputada catalana sembla estar lligat a delictes polítics que a Suïssa no tenen base legal i que per tant una sol·licitud d'extradició seria rebutjada amb tota probabilitat, això sí, després d'una anàlisi exhaustiva. Només els crims de lesa humanitat, genocidi, crims de guerra i actes especialment reprovables com un segrest d'un avió o la presa d'ostatges no són considerats delictes polítics.

Galli ha precisat avui a Efe que fins i tot si el delicte pel qual s'investiga Gabriel a Espanya fos igualment considerat un delicte en el Codi Penal suís tampoc seria possible la seva extradició. "Existís la correspondència del delicte en els dos països, que és una important precondició per a l'extradició, però el que és decisiu aquí és que es tracta a primera vista de delictes polítics (...) que en el Conveni Europeu d'Extradicions i la llei suïssa estan exclosos", ha indicat el portaveu del Departament de Justícia.

L'únic comparable amb el delicte de rebel·lió en el Codi Penal suís és l'article 265 sobre crims o delictes contra l'Estat i d'alta traïció, que estableix "una pena privativa d'almenys un any" per a aquell que cometi actes tendents "a modificar per la violència la Constitució helvètica o la Constitució d'un cantó". El mateix s'aplica per als qui "enderroquin per la violència les autoritats polítiques instituïdes per la Constitució o els impedeixi mitjançant la violència exercir el seu poder" o "separin amb violència una part del territori suís de la Confederació Helvètica o una part del territori cantonal d'un cantó".

Galli ha reiterat que si el jutge Llarena decidís avui en comprovar la no assistència de Gabriel a la citació del Tribunal Suprem espanyol cursar una ordre de detenció internacional o d'extradició a Suïssa, el Departament de Justícia "analitzaria amb profunditat els fets per verificar si les autoritats espanyoles acusen Anna Gabriel de delictes polítics".