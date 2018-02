El Parlament belga es nega a allotjar una conferència de Puigdemont

El Parlament federal belga ha rebutjat avui la petició del partit nacionalista flamenc NV-A de reservar una sala a les seves dependències el pròxim 27 de febrer per organitzar una conferència sobre Catalunya, amb la participació de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont: "La conferència no tindrà lloc. No hi ha hagut consens", han informat a Efe fonts parlamentàries.

La petició tramitada ahir per l'NV-A requeria una sala entre les 11.30 i les 14.30 hora local (10.30 i 13.30 GMT) de dimarts que ve, i l'objecte de la mateixa era un col·loqui 'sobre la situació a Catalunya'.

Els oradors programats en la sol·licitud eren Puigdemont i el diputat de la NV-A Peter Luykx, en nom del grup Vlaams Catalaanse Vriendschapsgroep (Grup d'Amistat Flamenco-Catalana) de suport a l'independentisme català.

El líder del grup socialista en aquest hemicicle, Ahmed Laaouej, ha declarat que l'NV-A va estar 'aïllada' en la reunió en la qual es va analitzar la petició, atès que no va comptar amb el suport de cap altre grup parlamentari.

'No es pot instrumentalitzar el Parlament belga per a un acte de propaganda separatista de persones que, a més, tenen una ordre de detenció al seu país', sobretot tractant-se d'Espanya que és 'un país amic', ha comentat Laaouej.

El polític socialista belga ha afegit que l'NV-A va defensar el seu suport a la conferència de Puigdemont amb un discurs 'de victimisme' sobre la suposada falta de democràcia a Espanya i ha recordat que Puigdemont no només està perseguit per presumptes delictes de sedició i rebel·lió, sinó també de malversació.