Miles de personas se movilizan en Oviedo por unas pensiones dignas

Los pensionistas asturianos han respondido de manera masiva a la llamada a manifestarse, lanzada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema público de Pensiones (que en Asturias, secundan la Asociación de Pensionistas de Gijón y la Asociación de Pensionistas de Asturias).

Durante el recorrido, hacia la calle Santa Teresa, donde ha culminado la marcha, ante la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, se han escuchado consignas de toda clase, exigiendo al gobierno de Rajoy y a los partidos políticos, que blinden las pensiones en la Constitución; también en contra de la subida insignificante del 0.25 por ciento de sus pagas, este año.

Piden la equiparación de la pensión mínima con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una subid, a al menos similar lo que sube el IPC. Un asunto que afecta a todos. Por eso, los participantes han animado a los viandantes a sumarse; incluyendo a los jóvenes a los que José, que ha venido desde Pola de Laviana con cuatro vecinos más les pedía mayor concienciación y que salieran a la calle, porque “a ver donde está la juventud, que parece que no va con ellos, cuando son los más interesados. De qué comen. El día que falte papá y mamá se van a acordar entonces. Que se queden en casa y que vayan a defender lo del fútbol, que cuando hay manifestación del fútbol está lleno”

Momento de la marcha de las pensiones / Silvia Rúa

Pero no sólo de Laviana han llegado ciudadanos a manifestarse.. personas venidas desde Llanes, Mieres, Gijón u Oviedo, como Odena que tiene una “pensión de mierda. Me subió 1.60, no te digo más. Cobro 600 euros. Por eso estoy rabiada” contra Rajoy.

Carmen, de Mieres, ha decidido participar en la marcha de hoy por ella, que es pensionista, pero también por varias generaciones más. Por eso, “no lo he hecho por mi pensión simplemente, sino por la de mis hijos y mis nietos y por el futuro de ellos”

Han participado también personas en paro, que se consideran sin derecho a nada; hemos visto a viudas que cobran 400 euros, o a autónomos. Es el caso de Enrique, de Oviedo que “no tengo pensión, ni trabajo. Soy acupuntor y siempre he trabajado por mi cuenta de autónomo. Autóntonomo lo llamo yo, porque pagas y no recibes nada”

Cuando la marcha ha llegado a la calle Santa Teresa, se ha procedido a la lectura de un comunicado y se ha cantado una canción con las reivindicaciones de los pensionistas.