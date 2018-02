Del Señor reprocha a Marco que retrase el debate del nombre de la ciudad

El Ayuntamiento de Castellón celebra esta tarde a las 5 el pleno ordinario del mes de febrero, en el que finalmente, no se debatirá el cambio de nombre de la ciudad. El portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, reprocha a la alcaldesa, Amparo Marco, que haya decidido retrasar el debate sobre el nombre de la ciudad al mes de mayo. Del Señor afirma que Marco debería ser valiente, porque si ahora no hay consenso con la oposición, duda que lo haya dentro de 3 meses.

El líder de Castelló en Moviment ha afirmado en la Tertulia de Radio Castellón que duda de que en mayo se haya llegado al consenso que no existe ahora, en relación al cambio de nombre de la ciudad de Castellón a Castelló, y considera que a la alcaldesa le hace falta valentía para liderar. Una crítica que se suma a la que ha hecho la plataforma Castelló per La Llengua. Por su parte, el portavoz del PSOE, Rafa Simó, dice que lo cobarde es que Castelló en Moviment decidiese no entrar a gobernar con ellos.

El portavoz de Compromis, Ignasi García, califica la polémica con el PSOE como una “pequeña discrepancia”. García recuerda que el Ayuntamiento hará una campaña informativa para concienciar de que se trata de una reparación histórica. El portavoz adjunto del PP, Juan José Pérez Macián, dice que estas charlas buscan el adoctrinamiento. Algo que comparte el líder de Ciudadanos, Vicente Vidal.

En estos momentos, hay dos peticiones abiertas en la Plataforma Change.org, una que defiende el cambio de nombre, con 4.700 firmas y otra que pide que se mantenga Castellón, con 5.200.