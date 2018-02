El Villarreal busca la remontada ante el Olympique de Lyon

El Villarreal recibe este jueves en el estadio de La Cerámica al Olympique de Lyon con la necesidad de remontar la desventaja del 3-1 de la ida, para poder acceder a los octavos de final de la Liga Europa y recuperar la senda de los buenos resultados tras el último bache en el que está inmerso.



El conjunto castellonense suma cuatro partidos sin ganar de forma consecutiva, con tres derrotas y un empate, algo que no había sucedido desde que Javier Calleja se hizo cargo de la primera plantilla.



Para este encuentro, el técnico seguirá contando con las bajas de los lesionados Bruno Soriano, Andrés Fernández, Nicola Sansone y Ruben Semedo. Este último, además, se ha convertido en el foco de atención tras ser detenido por la Guardia Civil ayer martes, acusado de un delito de lesiones y detención ilegal.



Además de las bajas por lesión, se quedan fuera por decisión técnica el delantero colombiano Roger Martínez y el defensa Adrián Marín.



El técnico podría alinear un once de gala integrado por Sergio Asenjo en la portería, al que acompañarán en defensa Mario Gaspar, Álvaro González, Víctor Ruiz y Jaume Costa.



En el centro del campo formaría con Rodrigo Hernández como pivote, con Manu Trigueros y Samu Castillejo en las bandas, a los que acompañaría Pablo Fornals en la punta de ese rombo. La pareja ofensiva la formarían el turco Enes Ünal y el colombiano Carlos Bacca.



Por su parte, el Olympique, que marcha cuarto en la Liga francesa, viaja a Vila-real después de otro tropiezo en el campeonato doméstico -un empate ante el Lille- salpicado por fallos defensivos y algunas turbulencias en su vestuario.



El séptuple campeón de Francia entre 2002 y 2008 busca rentabilizar el 3-1 de la ida y avanzar lo máximo posible en la Liga Europa, cuya final se celebra en mayo precisamente en Lyon, pero aún muestra las lagunas defensivas que tanto ha censurado el técnico de Lyon, Bruno Génésio.



Así ocurrió el pasado domingo ante el Lille, que logró remontar al Lyon dos goles de desventaja para acabar con 2-2, un resultado que prolonga la mala racha que encadenan en la Liga (tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos).



También tras ese partido la prensa francesa desveló que Génésio acogió con desagrado las actitudes individualistas de dos de sus delanteros, el hispano-dominicano Mariano Díaz -ex del Real Madrid- y el holandés Memphis Depay, quienes han formado un temible tridente ofensivo junto al internacional francés Nabil Fekir.



Según informó el club, el delantero internacional por Costa de Marfil Maxwel Cornet y el lateral derecho holandés Kenny Tete regresaron a la lista de 21 convocados una vez restablecidos de sus molestias en el tobillo y la rodilla, respectivamente.



Sin embargo, Génésio no podrá contar con uno de sus defensores titulares, el lateral zurdo brasileño Marçal, sancionado en Villarreal por la amarilla que vio en la ida de Lyon.







Alineaciones probables:



Villarreal: Asenjo, Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Rodrigo, Manu Trigueros, Castillejo, Pablo Fornals; Enes Ünal y Bacca.



Olympique de Lyon: Anthony Lopes; Rafael, Marcelo, Morel, Ferland Mendy; Ndombele, Tousart, Traoré; Fekir, Mariano y Depay.



Árbitro: Luca Banti (Italia)



Estadio: La Cerámica.



Horario: 19:00 horas

