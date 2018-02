La Generalitat presenta un cartel alternativo al de las Fiestas de la Magdalena

La Generalitat Valenciana ha presentado un cartel alternativo al de las Fiestas de la Magdalena de Castellón. Según ha podido saber Radio Castellón, el gobierno valenciano no está de acuerdo con el concurso abierto que realiza el Ayuntamiento de Castellón y ha presentado otra propuesta para “profesionalizar” el cartel.

La Dirección General de Comunicación de Presidencia ha encargado la elaboración de un cartel a un estudio de diseño gráfico e ilustración de Castellón, Juárez Casanova. De esta forma, habrá dos carteles oficiales de las Fiestas, el de la Generalitat y del Ayuntamiento de Castellón.

El Consell y las asociaciones de diseñadores critican el proceso que utiliza el consistorio y la Junta de Fiestas, en el que convocan un concurso para que la ciudadanía vote. Las Asociaciones de diseñadores e ilustradores (ADCV, APiv i La Exprimidora) califican este método como "especulativo", critican que hay intrusismo de no profesionales del diseño y además no proyecta una imagen adecuada de cara a la promoción de las Fiestas de la Magdalena. La Directora General de Presidencia, Marta Hortelano, afirma que no hay ninguna guerra de carteles entre administraciones, pero que el Consell apuesta por profesionalizar el concurso.

Según ha podido saber Radio Castellón, la Generalitat se ha reunido con la concejala de Fiestas, Sara Usó, para profesionalizar el cartel de la Magdalena. Sin embargo, el Ayuntamiento se ha negado alegando que se trata de un concurso “popular” y que hay una tradición.